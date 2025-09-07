Скидки
«Что этот идиот сделал?» Ландо Норрис — об обгоне Ферстаппена в гонке ГП Италии

25-летний пилот «Макларена» британец Ландо Норрис эмоционально отреагировал на обгон четырёхкратного чемпиона Ф-1, гонщика «Ред Булл» нидерландца Макса Ферстаппена во время гонки Гран-при Италии, которая в данный момент проходит на автодроме «Монца».

Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
07 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:13:24.325
2
Ландо Норрис
McLaren
+19.207
3
Оскар Пиастри
McLaren
+21.351

Макс довольно агрессивно зашёл в первый поворот, из-за чего срезал дистанцию, проехав по траве. Его тут же попросили вернуть Норрису позицию, Ферстаппен это сделал без споров, после чего быстро вернул себе лидерство.

Фото: скриншот из трансляции

«Что этот идиот сделал? Да ладно. Он столкнул меня в траву, а потом просто срезал», — сказал Норрис во время разговора с командой.

Лидером в личном зачёте Ф-1 является пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри, который к настоящему моменту имеет на своём счету 309 очков. Второе место занимает его напарник Ландо Норрис. Британцу удалось заработать 275 очков. Тройку сильнейших замыкает Макс Ферстаппен с 205 очками.

