Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Ферстаппен выиграл ГП Италии, Норрис — второй после приказа Пиастри пропустить напарника

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу в гонке Гран-при Италии. Вторым к финишу пришёл пилот «Макларена» Ландо Норрис, третьим финишировал его напарник Оскар Пиастри.

Норрис долгое время шёл вторым, однако потерял очень много времени на пит-стопе, пустив вперёд напарника. Затем «Макларен» по радио попросил Пиастри вернуть напарнику позицию.

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон финишировал на шестой позиции.

Формула-1. Гран-при Италии. Гонка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 72 круга

2. Ландо Норрис («Макларен») +19.207

3. Оскар Пиастри («Макларен») +21.351

4. Шарль Леклер («Феррари») +25.624

5. Джордж Расселл («Мерседес») +32.881

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +37.449

7. Александер Албон («Уильямс») +50.537

8. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +58.484

9. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +59.762

10. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1:03.891

11. Карлос Сайнс («Уильямс») +1:04.469

12. Оливер Берман («Хаас») +1:19.288

13. Юки Цунода («Ред Булл») +1:20.701

14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1:22.351

15. Эстебан Окон («Хаас») +1 круг

16. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг

17. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг

18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг

19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — сход

20. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — не стартовал.