Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен выиграл ГП Италии, Норрис — второй после приказа Пиастри пропустить напарника

Ферстаппен выиграл ГП Италии, Норрис — второй после приказа Пиастри пропустить напарника
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу в гонке Гран-при Италии. Вторым к финишу пришёл пилот «Макларена» Ландо Норрис, третьим финишировал его напарник Оскар Пиастри.

Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
07 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:13:24.325
2
Ландо Норрис
McLaren
+19.207
3
Оскар Пиастри
McLaren
+21.351

Норрис долгое время шёл вторым, однако потерял очень много времени на пит-стопе, пустив вперёд напарника. Затем «Макларен» по радио попросил Пиастри вернуть напарнику позицию.

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон финишировал на шестой позиции.

Формула-1. Гран-при Италии. Гонка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 72 круга
2. Ландо Норрис («Макларен») +19.207
3. Оскар Пиастри («Макларен») +21.351
4. Шарль Леклер («Феррари») +25.624
5. Джордж Расселл («Мерседес») +32.881
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +37.449
7. Александер Албон («Уильямс») +50.537
8. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +58.484
9. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +59.762
10. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1:03.891
11. Карлос Сайнс («Уильямс») +1:04.469
12. Оливер Берман («Хаас») +1:19.288
13. Юки Цунода («Ред Булл») +1:20.701
14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1:22.351
15. Эстебан Окон («Хаас») +1 круг
16. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг
17. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг
18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг
19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — сход
20. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — не стартовал.

Материалы по теме
«Ред Булл» внезапно недосягаем, а Пиастри заставили уступить Норрису. Каким был ГП Италии
Live
«Ред Булл» внезапно недосягаем, а Пиастри заставили уступить Норрису. Каким был ГП Италии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android