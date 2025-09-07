Ферстаппен выиграл ГП Италии, Норрис — второй после приказа Пиастри пропустить напарника

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу в гонке Гран-при Италии. Вторым к финишу пришёл пилот «Макларена» Ландо Норрис, третьим финишировал его напарник Оскар Пиастри.
Норрис долгое время шёл вторым, однако потерял очень много времени на пит-стопе, пустив вперёд напарника. Затем «Макларен» по радио попросил Пиастри вернуть напарнику позицию.
Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон финишировал на шестой позиции.
Формула-1. Гран-при Италии. Гонка
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 72 круга
2. Ландо Норрис («Макларен») +19.207
3. Оскар Пиастри («Макларен») +21.351
4. Шарль Леклер («Феррари») +25.624
5. Джордж Расселл («Мерседес») +32.881
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +37.449
7. Александер Албон («Уильямс») +50.537
8. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +58.484
9. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +59.762
10. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1:03.891
11. Карлос Сайнс («Уильямс») +1:04.469
12. Оливер Берман («Хаас») +1:19.288
13. Юки Цунода («Ред Булл») +1:20.701
14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1:22.351
15. Эстебан Окон («Хаас») +1 круг
16. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг
17. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг
18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг
19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — сход
20. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — не стартовал.