«Инчидент». Пиастри прокомментировал приказ команды пропустить Норриса обратно

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал третий результат в гонке Гран-при Италии.

Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
07 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:13:24.325
2
Ландо Норрис
McLaren
+19.207
3
Оскар Пиастри
McLaren
+21.351

«Начало гонки было трудным, первые круги были не лучшими в моей карьере. У нас был хороший темп по сравнению с Леклером, но после обгона Шарля моя гонка была довольно одинокой. В первой части гонки возникли сложности, машина вела себя не совсем так, как я хотел бы. Когда шины начали изнашиваться, стало проще, что всегда плохой знак. В целом я рад набранным очкам».

«Смена позиций с Норрисом? Просто небольшой инчидент в концовке», — сказал Пиастри в интервью после гонки.

«Инчидент» — внутренний мем, появившийся более 13 лет назад в интервью монегаска Шарля Леклера после картинговой гонки и аварии в ней с Максом Ферстаппеном.

