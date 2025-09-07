«Инчидент». Пиастри прокомментировал приказ команды пропустить Норриса обратно

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал третий результат в гонке Гран-при Италии.

«Начало гонки было трудным, первые круги были не лучшими в моей карьере. У нас был хороший темп по сравнению с Леклером, но после обгона Шарля моя гонка была довольно одинокой. В первой части гонки возникли сложности, машина вела себя не совсем так, как я хотел бы. Когда шины начали изнашиваться, стало проще, что всегда плохой знак. В целом я рад набранным очкам».

«Смена позиций с Норрисом? Просто небольшой инчидент в концовке», — сказал Пиастри в интервью после гонки.

«Инчидент» — внутренний мем, появившийся более 13 лет назад в интервью монегаска Шарля Леклера после картинговой гонки и аварии в ней с Максом Ферстаппеном.