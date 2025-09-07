Ландо Норрис: понятия не имею, что произошло на пит-стопе

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал второй результат в гонке Гран-при Италии.

«На старте пришлось немного отпустить газ. Я знал, что у нас будет борьба с Максом — и она была, но скорости нам сегодня не хватило, чтобы догнать «Ред Булл» и Макса. Непростой уикенд, один из редких, когда мы были немного медленнее, но всё равно захватывающе, это всё равно была хорошая гонка, и я получил удовольствие.

Понятия не имею, что произошло на пит-стопе. По ощущениям он тянулся очень долго. Мы ошибаемся вместе как команда, и сегодня был такой случай. Я сделал всё, что мог, сегодня, большего добиться не мог. Я пытался бороться с Максом, но он оказался на вершине. Второе место — наш лучший из возможных результатов. И нужно продолжать делать то, что я делаю», — сказал Норрис в интервью после гонки.