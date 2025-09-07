Скидки
Ландо Норрис: понятия не имею, что произошло на пит-стопе

Ландо Норрис: понятия не имею, что произошло на пит-стопе
Комментарии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал второй результат в гонке Гран-при Италии.

Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
07 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:13:24.325
2
Ландо Норрис
McLaren
+19.207
3
Оскар Пиастри
McLaren
+21.351

«На старте пришлось немного отпустить газ. Я знал, что у нас будет борьба с Максом — и она была, но скорости нам сегодня не хватило, чтобы догнать «Ред Булл» и Макса. Непростой уикенд, один из редких, когда мы были немного медленнее, но всё равно захватывающе, это всё равно была хорошая гонка, и я получил удовольствие.

Понятия не имею, что произошло на пит-стопе. По ощущениям он тянулся очень долго. Мы ошибаемся вместе как команда, и сегодня был такой случай. Я сделал всё, что мог, сегодня, большего добиться не мог. Я пытался бороться с Максом, но он оказался на вершине. Второе место — наш лучший из возможных результатов. И нужно продолжать делать то, что я делаю», — сказал Норрис в интервью после гонки.

