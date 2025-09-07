Скидки
Ферстаппен прокомментировал победу в гонке Гран-при Италии
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в гонке Гран-при Италии.

Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
07 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:13:24.325
2
Ландо Норрис
McLaren
+19.207
3
Оскар Пиастри
McLaren
+21.351

«Отличный день для нас. На первом круге нам немного не повезло, но затем мы просто летели. Машина была великолепна, мне удавалось поддерживать темп на протяжении первого отрезка, пит-стоп мы совершили в правильный момент, и в концовке я мог больше атаковать на «харде».

Фантастическая работа всей команды, весь уикенд мы были в борьбе. Очень приятно победить здесь», — сказал Ферстаппен в интервью после гонки.

Напомним, вторым по итогам гонки финишировал Ландо Норрис из «Макларена», третьим к финишу пришёл его напарник Оскар Пиастри.

