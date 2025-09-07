Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в гонке Гран-при Италии.

«Отличный день для нас. На первом круге нам немного не повезло, но затем мы просто летели. Машина была великолепна, мне удавалось поддерживать темп на протяжении первого отрезка, пит-стоп мы совершили в правильный момент, и в концовке я мог больше атаковать на «харде».

Фантастическая работа всей команды, весь уикенд мы были в борьбе. Очень приятно победить здесь», — сказал Ферстаппен в интервью после гонки.

Напомним, вторым по итогам гонки финишировал Ландо Норрис из «Макларена», третьим к финишу пришёл его напарник Оскар Пиастри.