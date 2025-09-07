Ферстаппен прокомментировал победу в гонке Гран-при Италии
Поделиться
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в гонке Гран-при Италии.
Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
07 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:13:24.325
2
Ландо Норрис
McLaren
+19.207
3
Оскар Пиастри
McLaren
+21.351
«Отличный день для нас. На первом круге нам немного не повезло, но затем мы просто летели. Машина была великолепна, мне удавалось поддерживать темп на протяжении первого отрезка, пит-стоп мы совершили в правильный момент, и в концовке я мог больше атаковать на «харде».
Фантастическая работа всей команды, весь уикенд мы были в борьбе. Очень приятно победить здесь», — сказал Ферстаппен в интервью после гонки.
Напомним, вторым по итогам гонки финишировал Ландо Норрис из «Макларена», третьим к финишу пришёл его напарник Оскар Пиастри.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 сентября 2025
-
17:50
-
17:48
-
17:45
-
17:18
-
16:29
-
16:01
-
15:48
-
15:07
-
14:54
-
14:35
-
13:29
-
13:13
-
12:30
-
12:29
-
12:06
-
11:16
-
10:56
-
10:27
-
09:37
-
01:02
-
00:27
-
00:20
-
00:16
- 6 сентября 2025
-
23:44
-
23:02
-
22:39
-
21:54
-
21:00
-
19:49
-
19:39
-
19:26
-
18:31
-
18:22
-
18:20
-
18:18