Общий зачёт Формулы-1: Норрис сократил отставание от Пиастри, Албон обошёл Антонелли

В личном зачёте по итогам Гран-при Италии Формулы-1 преимущество Оскара Пиастри над Ландо Норрисом сократилось до 31 очка, а победитель гонки Макс Ферстаппен уступает лидеру теперь 94 балла. Следом за тройкой лидеров по-прежнему Расселл, Леклер и Хэмилтон, в то время как Алекс Албон опередил в общем зачёте Андреа Кими Антонелли и поднялся на седьмое место.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):
1. Оскар Пиастри («Макларен») — 324 очка
2. Ландо Норрис («Макларен») — 293
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 230
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 194
5. Шарль Леклер («Феррари») — 163
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 117
7. Александер Албон («Уильямс») — 70
8. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 66
9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 38
10. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 37.

В Кубке конструкторов «Макларен» опережает «Феррари» уже на 337 очков, тогда как сама «Скудерия» на 20 баллов впереди «Мерседеса». Идущий четвёртым «Ред Булл» уступает ещё 21 очко. Позиции в командном зачёте по итогам Гран-при Италии остались неизменны.

Кубок конструкторов:
1. «Макларен» — 617 очков
2. «Феррари» — 280
3. «Мерседес» — 260
4. «Ред Булл» — 239
5. «Уильямс» — 86
6. «Астон Мартин» — 62
7. «Рейсинг Буллз» — 61
8. «Кик-Заубер» — 55
9. «Хаас» — 44
10. «Альпин» — 20.

