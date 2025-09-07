Общий зачёт Формулы-1: Норрис сократил отставание от Пиастри, Албон обошёл Антонелли

В личном зачёте по итогам Гран-при Италии Формулы-1 преимущество Оскара Пиастри над Ландо Норрисом сократилось до 31 очка, а победитель гонки Макс Ферстаппен уступает лидеру теперь 94 балла. Следом за тройкой лидеров по-прежнему Расселл, Леклер и Хэмилтон, в то время как Алекс Албон опередил в общем зачёте Андреа Кими Антонелли и поднялся на седьмое место.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 324 очка

2. Ландо Норрис («Макларен») — 293

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 230

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 194

5. Шарль Леклер («Феррари») — 163

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 117

7. Александер Албон («Уильямс») — 70

8. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 66

9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 38

10. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 37.

В Кубке конструкторов «Макларен» опережает «Феррари» уже на 337 очков, тогда как сама «Скудерия» на 20 баллов впереди «Мерседеса». Идущий четвёртым «Ред Булл» уступает ещё 21 очко. Позиции в командном зачёте по итогам Гран-при Италии остались неизменны.

Кубок конструкторов:

1. «Макларен» — 617 очков

2. «Феррари» — 280

3. «Мерседес» — 260

4. «Ред Булл» — 239

5. «Уильямс» — 86

6. «Астон Мартин» — 62

7. «Рейсинг Буллз» — 61

8. «Кик-Заубер» — 55

9. «Хаас» — 44

10. «Альпин» — 20.