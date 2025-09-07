Редакция «Чемпионата» предлагает своим читателям принять участие в новом опросе, посвящённом событиям в гонке Гран-при Италии Формулы-1.
На единственном пит-стопе «Макларена» долго обслуживали болид Ландо Норриса, из-за чего британец проиграл позицию на трассе напарнику по команде Оскару Пиастри. После этого командный мостик попросил австралийца, лидирующего в личном зачёте, пропустить Норриса обратно.
В новом опросе мы задаём вопрос, как бы вы поступили на месте Пиастри — согласились бы с приказом команды или отказались его исполнять, поскольку никак не виноваты в ошибке механиков и она не относится к обычным причинам для таких возвратов позиции?
Если у вас не грузится опрос, вы можете пройти его по ссылке:
А вы бы на месте Пиастри послушались приказа «Макларена» пропустить Норриса?
