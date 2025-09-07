Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

А вы бы на месте Пиастри послушались приказа «Макларена» пропустить Норриса?

А вы бы на месте Пиастри послушались приказа «Макларена» пропустить Норриса?
Аудио-версия:
Комментарии

Редакция «Чемпионата» предлагает своим читателям принять участие в новом опросе, посвящённом событиям в гонке Гран-при Италии Формулы-1.

Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
07 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:13:24.325
2
Ландо Норрис
McLaren
+19.207
3
Оскар Пиастри
McLaren
+21.351

На единственном пит-стопе «Макларена» долго обслуживали болид Ландо Норриса, из-за чего британец проиграл позицию на трассе напарнику по команде Оскару Пиастри. После этого командный мостик попросил австралийца, лидирующего в личном зачёте, пропустить Норриса обратно.

В новом опросе мы задаём вопрос, как бы вы поступили на месте Пиастри — согласились бы с приказом команды или отказались его исполнять, поскольку никак не виноваты в ошибке механиков и она не относится к обычным причинам для таких возвратов позиции?

Если у вас не грузится опрос, вы можете пройти его по ссылке:
А вы бы на месте Пиастри послушались приказа «Макларена» пропустить Норриса?

Материалы по теме
«Макларен» накосячил — и заставил лидера сезона отдать позицию. Спорный финиш в гонке Ф-1
«Макларен» накосячил — и заставил лидера сезона отдать позицию. Спорный финиш в гонке Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android