Пилота «Макларена» Ландо Норриса освистали перед подиумом Гран-при Италии. Причиной такой реакции болельщиков стала командная тактика, которую применили в «Макларене» в ходе гонки в Монце. Норрис потерял время на пит-стопе из-за проблемы с гайковёртом, из-за чего пропустил на второе место своего напарника и лидера чемпионата мира Оскара Пиастри.

Вскоре после этого команда попросила Пиастри пропустить Норриса вперёд, а затем побороться с ним. Оскару так и не удалось пройти напарника.

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Норрис финишировал вторым, Пиастри пришёл к финишу третьим.