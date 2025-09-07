Норриса освистали перед подиумом Гран-при Италии
Пилота «Макларена» Ландо Норриса освистали перед подиумом Гран-при Италии. Причиной такой реакции болельщиков стала командная тактика, которую применили в «Макларене» в ходе гонки в Монце. Норрис потерял время на пит-стопе из-за проблемы с гайковёртом, из-за чего пропустил на второе место своего напарника и лидера чемпионата мира Оскара Пиастри.
Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
07 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:13:24.325
2
Ландо Норрис
McLaren
+19.207
3
Оскар Пиастри
McLaren
+21.351
Вскоре после этого команда попросила Пиастри пропустить Норриса вперёд, а затем побороться с ним. Оскару так и не удалось пройти напарника.
Напомним, победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Норрис финишировал вторым, Пиастри пришёл к финишу третьим.
