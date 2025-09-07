Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Оскар Пиастри: решение обменяться позициями было справедливым

Оскар Пиастри: решение обменяться позициями было справедливым
Аудио-версия:
Комментарии

Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал просьбу команды вернуть второе место Ландо Норрису в концовке Гран-при Италии Формулы-1.

Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
07 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:13:24.325
2
Ландо Норрис
McLaren
+19.207
3
Оскар Пиастри
McLaren
+21.351

«Конечно, мы это обсудим. Когда вы выступаете за одну команду и у вас одна бригада механиков, то ставки высоки не только для нас, но и для всей команды. Думаю, сегодняшнее решение обменяться позициями было справедливым. Ландо был впереди меня всю гонку, так что у меня нет проблем со всем этим. Но, определённо, мы это обсудим», — приводит слова Пиастри Sky Sports.

Напомним, на единственном пит-стопе «Макларена» долго обслуживали болид Ландо Норриса, из-за чего британец проиграл позицию на трассе напарнику по команде Оскару Пиастри. После этого командный мостик попросил австралийца, лидирующего в личном зачёте, пропустить Норриса обратно, что он и сделал.

Материалы по теме
Опрос
А вы бы на месте Пиастри послушались приказа «Макларена» пропустить Норриса?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android