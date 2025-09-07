Оскар Пиастри: решение обменяться позициями было справедливым

Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал просьбу команды вернуть второе место Ландо Норрису в концовке Гран-при Италии Формулы-1.
«Конечно, мы это обсудим. Когда вы выступаете за одну команду и у вас одна бригада механиков, то ставки высоки не только для нас, но и для всей команды. Думаю, сегодняшнее решение обменяться позициями было справедливым. Ландо был впереди меня всю гонку, так что у меня нет проблем со всем этим. Но, определённо, мы это обсудим», — приводит слова Пиастри Sky Sports.
Напомним, на единственном пит-стопе «Макларена» долго обслуживали болид Ландо Норриса, из-за чего британец проиграл позицию на трассе напарнику по команде Оскару Пиастри. После этого командный мостик попросил австралийца, лидирующего в личном зачёте, пропустить Норриса обратно, что он и сделал.
