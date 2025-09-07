Стала известна причина, по которой Нико Хюлькенберг сошёл до старта Гран-при Италии

Команда Формулы-1 «Кик-Заубер» объяснила причины схода немецкого гонщика команды Нико Хюлькенберга на Гран-при Италии. Напомним, Хюлькенберга попросили сойти с дистанции ещё до старта гонки после прогревочного круга.

«К сожалению, команда обнаружила техническую проблему в машине Нико. Проблема, связанная с гидравлической системой, не была решена, поэтому нам пришлось снять машину с гонки», — сообщили в пресс-службе команды.

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым финишировал пилот «Макларена» Ландо Норрис, третьим к финишу пришёл его напарник Оскар Пиастри. Напарник Хюлькенберга Габриэл Бортолето смог финишировать восьмым.