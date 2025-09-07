Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон: сегодня я точно мог извлекать из машины всё и очень рад этому

Хэмилтон: сегодня я точно мог извлекать из машины всё и очень рад этому
Аудио-версия:
Комментарии

Британский гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал финиш шестым после старта с 10-й позиции на Гран-при Италии.

Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
07 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:13:24.325
2
Ландо Норрис
McLaren
+19.207
3
Оскар Пиастри
McLaren
+21.351

«Сегодня я точно мог извлекать из машины всё, и я очень рад этому. Очень хороший старт, потом меня зажали, пришлось притормозить, но я очень удачно направлял машину в первом и четвёртом поворотах. После этого я был близко к Джорджу — возможно, нам стоило пойти на андеркат. Длинный отрезок не сработал. Мы сделаем выводы.

Ну а в остальном, с учётом штрафа, я рад, что вернулся на шестое место. То, что удалось так достойно проехать на глазах у тифози, это здорово. Ощущения от пилотажа здесь, под этим баннером «Феррари», невероятные.

У нас нет темпа «Ред Булл» — сегодня они были быстры — и у нас нет темпа «Макларена». Думаю, мы четвёртые-пятые. Если мы идеально выполним свою работу, то, может, завоюем подиум тут или там. Шанс на это есть, но по чистой скорости — мы не на подиуме», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Материалы по теме
«Макларен» накосячил — и заставил лидера сезона отдать позицию. Спорный финиш в гонке Ф-1
«Макларен» накосячил — и заставил лидера сезона отдать позицию. Спорный финиш в гонке Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android