Хэмилтон: сегодня я точно мог извлекать из машины всё и очень рад этому

Британский гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал финиш шестым после старта с 10-й позиции на Гран-при Италии.
«Сегодня я точно мог извлекать из машины всё, и я очень рад этому. Очень хороший старт, потом меня зажали, пришлось притормозить, но я очень удачно направлял машину в первом и четвёртом поворотах. После этого я был близко к Джорджу — возможно, нам стоило пойти на андеркат. Длинный отрезок не сработал. Мы сделаем выводы.
Ну а в остальном, с учётом штрафа, я рад, что вернулся на шестое место. То, что удалось так достойно проехать на глазах у тифози, это здорово. Ощущения от пилотажа здесь, под этим баннером «Феррари», невероятные.
У нас нет темпа «Ред Булл» — сегодня они были быстры — и у нас нет темпа «Макларена». Думаю, мы четвёртые-пятые. Если мы идеально выполним свою работу, то, может, завоюем подиум тут или там. Шанс на это есть, но по чистой скорости — мы не на подиуме», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.
- 7 сентября 2025
-
19:05
-
18:53
-
18:53
-
18:49
-
18:19
-
18:13
-
17:50
-
17:48
-
17:45
-
17:18
-
16:29
-
16:01
-
15:48
-
15:07
-
14:54
-
14:35
-
13:29
-
13:13
-
12:30
-
12:29
-
12:06
-
11:16
-
10:56
-
10:27
-
09:37
-
01:02
-
00:27
-
00:20
-
00:16
- 6 сентября 2025
-
23:44
-
23:02
-
22:39
-
21:54
-
21:00
-
19:49