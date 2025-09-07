Хэмилтон: сегодня я точно мог извлекать из машины всё и очень рад этому

Британский гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал финиш шестым после старта с 10-й позиции на Гран-при Италии.

«Сегодня я точно мог извлекать из машины всё, и я очень рад этому. Очень хороший старт, потом меня зажали, пришлось притормозить, но я очень удачно направлял машину в первом и четвёртом поворотах. После этого я был близко к Джорджу — возможно, нам стоило пойти на андеркат. Длинный отрезок не сработал. Мы сделаем выводы.

Ну а в остальном, с учётом штрафа, я рад, что вернулся на шестое место. То, что удалось так достойно проехать на глазах у тифози, это здорово. Ощущения от пилотажа здесь, под этим баннером «Феррари», невероятные.

У нас нет темпа «Ред Булл» — сегодня они были быстры — и у нас нет темпа «Макларена». Думаю, мы четвёртые-пятые. Если мы идеально выполним свою работу, то, может, завоюем подиум тут или там. Шанс на это есть, но по чистой скорости — мы не на подиуме», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.