Оливер Берман оказался на грани дисквалификации на одну гонку Формулы-1

Британский гонщик «Хааса» Оливер Берман оказался очень близок к тому, чтобы заработать автоматическую дисквалификацию и пропустить один Гран-при Формулы-1. За столкновение с испанским пилотом «Уильямса» Карлосом Сайнсом в гонке Гран-при Италии Берман получил от стюардов два штрафных балла. Таким образом теперь на счету Бермана уже 10 баллов, а если пилот Формулы-1 набирает 12 баллов за календарный год, то автоматически получает дисквалификацию на один Гран-при.

Ближайшие два балла у Бермана сгорят только 3 ноября 2025 года. Соответственно, если Оливер заработает два штрафных балла на этапах в Азербайджане, Сингапуре, США (Остин) или Мексике, то получит дисквалификацию.