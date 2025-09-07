Скидки
Оливер Берман оказался на грани дисквалификации на одну гонку Формулы-1

Британский гонщик «Хааса» Оливер Берман оказался очень близок к тому, чтобы заработать автоматическую дисквалификацию и пропустить один Гран-при Формулы-1. За столкновение с испанским пилотом «Уильямса» Карлосом Сайнсом в гонке Гран-при Италии Берман получил от стюардов два штрафных балла. Таким образом теперь на счету Бермана уже 10 баллов, а если пилот Формулы-1 набирает 12 баллов за календарный год, то автоматически получает дисквалификацию на один Гран-при.

Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
07 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:13:24.325
2
Ландо Норрис
McLaren
+19.207
3
Оскар Пиастри
McLaren
+21.351

Ближайшие два балла у Бермана сгорят только 3 ноября 2025 года. Соответственно, если Оливер заработает два штрафных балла на этапах в Азербайджане, Сингапуре, США (Остин) или Мексике, то получит дисквалификацию.

