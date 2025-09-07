Алонсо и Стролл узнали вердикт судей по нарушению процедуры старта
Пилоты «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл получили предупреждения за нарушения процедуры старта перед гонкой Гран-при Италии.
Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
07 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:13:24.325
2
Ландо Норрис
McLaren
+19.207
3
Оскар Пиастри
McLaren
+21.351
Напомним, по итогам гонки ни Алонсо, ни Строллу не удалось финишировать в очках. Алонсо сошёл с дистанции из-за поломки подвески. Что касается Стролла, то он финишировал 18-м, уступив круг лидеру и победителю гонки Максу Ферстаппену из «Ред Булл».
Напомним, победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым финишировал пилот «Макларена» Ландо Норрис, третьим к финишу пришёл его напарник Оскар Пиастри.
Для Ферстаппена эта победа стала третьей в сезоне-2025.
