Алонсо и Стролл узнали вердикт судей по нарушению процедуры старта

Пилоты «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл получили предупреждения за нарушения процедуры старта перед гонкой Гран-при Италии.

Напомним, по итогам гонки ни Алонсо, ни Строллу не удалось финишировать в очках. Алонсо сошёл с дистанции из-за поломки подвески. Что касается Стролла, то он финишировал 18-м, уступив круг лидеру и победителю гонки Максу Ферстаппену из «Ред Булл».

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым финишировал пилот «Макларена» Ландо Норрис, третьим к финишу пришёл его напарник Оскар Пиастри.

Для Ферстаппена эта победа стала третьей в сезоне-2025.