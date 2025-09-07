Гонка Формулы-1 в Монце стала быстрейшей в истории. Побит рекорд Михаэля Шумахера
Гонка Гран-при Италии Формулы-1 сезона-2025 установила рекорд чемпионата мира, став быстрейшей в его истории. Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен преодолел гоночную дистанцию за 1 час 13 минут и 24 секунды со средней скоростью 250,706 км/ч.
Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
07 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:13:24.325
2
Ландо Норрис
McLaren
+19.207
3
Оскар Пиастри
McLaren
+21.351
Ранее рекорд принадлежал Гран-при Италии 2003 года, на котором тогдашний представитель «Феррари» Михаэль Шумахер победил, проехав дистанцию за 1 час 14 минут и 19 секунд со средней скоростью 247,585 км/ч.
Напомним, что накануне в квалификации Макс Ферстаппен установил ещё один рекорд, проехав быстрейший круг в истории Формулы-1 по средней скорости.
