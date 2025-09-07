Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен высказался о командной тактике «Макларена» на Гран-при Италии

Ферстаппен высказался о командной тактике «Макларена» на Гран-при Италии
Комментарии

Пилот «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен высказался о командной тактике «Макларена» на Гран-при Италии. Напомним, в команде приказали Оскару Пиастри вернуть позицию Ландо Норрису после ошибки с Ландо на пит-стопе.

Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
07 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:13:24.325
2
Ландо Норрис
McLaren
+19.207
3
Оскар Пиастри
McLaren
+21.351

«Я не буду комментировать, что им нужно делать, потому что «Макларен» работает с командой так, как хочет. С моей точки зрения, ошибки случаются: иногда можно допустить позднее торможение, допустить ошибку. Это часть гонок.

В любом случае в чемпионате всё решается между ними, так что они имеют полное право делать то, что хотят», — приводит слова Ферстаппена SkySports.

Материалы по теме
«Макларен» накосячил — и заставил лидера сезона отдать позицию. Спорный финиш в гонке Ф-1
«Макларен» накосячил — и заставил лидера сезона отдать позицию. Спорный финиш в гонке Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android