Пилот «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен высказался о командной тактике «Макларена» на Гран-при Италии. Напомним, в команде приказали Оскару Пиастри вернуть позицию Ландо Норрису после ошибки с Ландо на пит-стопе.

«Я не буду комментировать, что им нужно делать, потому что «Макларен» работает с командой так, как хочет. С моей точки зрения, ошибки случаются: иногда можно допустить позднее торможение, допустить ошибку. Это часть гонок.

В любом случае в чемпионате всё решается между ними, так что они имеют полное право делать то, что хотят», — приводит слова Ферстаппена SkySports.