Ферстаппен высказался о командной тактике «Макларена» на Гран-при Италии
Пилот «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен высказался о командной тактике «Макларена» на Гран-при Италии. Напомним, в команде приказали Оскару Пиастри вернуть позицию Ландо Норрису после ошибки с Ландо на пит-стопе.
Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
07 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:13:24.325
2
Ландо Норрис
McLaren
+19.207
3
Оскар Пиастри
McLaren
+21.351
«Я не буду комментировать, что им нужно делать, потому что «Макларен» работает с командой так, как хочет. С моей точки зрения, ошибки случаются: иногда можно допустить позднее торможение, допустить ошибку. Это часть гонок.
В любом случае в чемпионате всё решается между ними, так что они имеют полное право делать то, что хотят», — приводит слова Ферстаппена SkySports.
