В «Макларене» прокомментировали использование командной тактики на Гран-при Италии

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал использование командной тактики на Гран-при Италии.
«Это был сигнал, потому что у нас не только возникли проблемы на пит-лейн, но и мы организовали последовательность пит-стопов таким образом, чтобы мы точно хотели сохранить позицию после пит-стопа, но каким-то образом позиция изменилась. Поэтому мы сочли правильным вернуться на исходную позицию и позволить им бороться дальше.
{jxу поблагодарить Оскара за то, что он ничуть не усложнил ситуацию. Оскар и Ландо в очередной раз продемонстрировали принципы и ценности, которых мы придерживаемся в гонках. У нас два отличных гонщика, оба в форме, чтобы бороться за чемпионат, и мы ведём гонки так, как мы считаем правильным и спортивным. Именно это мы и сделали сегодня», — приводит слова Стеллы Sky Sports.
- 7 сентября 2025
-
20:53
-
19:59
-
19:54
-
19:48
-
19:42
-
19:05
-
18:53
-
18:53
-
18:49
-
18:19
-
18:13
-
17:50
-
17:48
-
17:45
-
17:18
-
16:29
-
16:01
-
15:48
-
15:07
-
14:54
-
14:35
-
13:29
-
13:13
-
12:30
-
12:29
-
12:06
-
11:16
-
10:56
-
10:27
-
09:37
-
01:02
-
00:27
-
00:20
-
00:16
- 6 сентября 2025
-
23:44