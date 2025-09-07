Скидки
В «Макларене» прокомментировали использование командной тактики на Гран-при Италии

В «Макларене» прокомментировали использование командной тактики на Гран-при Италии
Аудио-версия:
Руководитель «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал использование командной тактики на Гран-при Италии.

Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
07 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:13:24.325
2
Ландо Норрис
McLaren
+19.207
3
Оскар Пиастри
McLaren
+21.351

«Это был сигнал, потому что у нас не только возникли проблемы на пит-лейн, но и мы организовали последовательность пит-стопов таким образом, чтобы мы точно хотели сохранить позицию после пит-стопа, но каким-то образом позиция изменилась. Поэтому мы сочли правильным вернуться на исходную позицию и позволить им бороться дальше.

{jxу поблагодарить Оскара за то, что он ничуть не усложнил ситуацию. Оскар и Ландо в очередной раз продемонстрировали принципы и ценности, которых мы придерживаемся в гонках. У нас два отличных гонщика, оба в форме, чтобы бороться за чемпионат, и мы ведём гонки так, как мы считаем правильным и спортивным. Именно это мы и сделали сегодня», — приводит слова Стеллы Sky Sports.

