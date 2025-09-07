Скидки
«Льюис вернулся». Фредерик Вассёр — о выступлении Хэмилтона на Гран-при Италии

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о выступлении семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона на Гран-при Италии.

«Целью было финишировать на подиуме. Шарль провёл сильную гонку, очень хорошо боролся в начале, но мы перегрели шины. Мы были недалеко от «Макларенов». Но Макс просто летел.

Льюис вернулся. После штрафа он был в середине пелотона, но хорошо провёл первый отрезок. Мы пытались получить преимущество в шинах в конце против Расселла, но износ оказался не слишком велик. Это была очень хорошая гонка, и я очень рад за него, потому что у него были сложные времена в июле, и теперь он вернулся, снова в темпе.

Льюис провёл хороший уикенд, у него хорошее настроение, хороший подход. Думаю, это ему поможет до конца сезона», — приводит слова Вассёра Sky Sports.

