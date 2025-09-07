Норрис: если бы я ехал позади и у Оскара случилось то же самое, я бы тоже отдал позицию

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис заверил, что если бы он оказался в положении Оскара Пиастри, то тоже пропустил бы напарника обратно вперёд после ошибки команды на пит-стопе.
«Мы как команда приняли такое решение заранее. Если бы случилось наоборот, то мы бы сделали то же самое. Я не хочу выигрывать, становиться вторым или третьим вот так, но, думаю, это самый честный вариант.
Если бы я ехал позади и у Оскара случилось то же самое, я бы тоже отдал позицию. Это не моя ошибка, не ошибка Оскара. Это ошибка команды — такое бывает. В конечном счёте это был самый справедливый вариант», — приводит слова Норриса F1i.
На единственном пит-стопе «Макларена» долго обслуживали болид Ландо Норриса, из-за чего британец проиграл позицию на трассе напарнику по команде Оскару Пиастри. После этого командный мостик попросил австралийца, лидирующего в личном зачёте, пропустить Норриса обратно.
