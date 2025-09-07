«Правильное решение». Гонщица-эксперт оценила командную тактику «Макларена»
Трёхкратная чемпионка W Series британка Джейми Чедвик прокомментировала ситуацию вокруг командной тактики команды «Макларен» на Гран-при Италии.
Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
07 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:13:24.325
2
Ландо Норрис
McLaren
+19.207
3
Оскар Пиастри
McLaren
+21.351
«Думаю, с точки зрения команды, им пришлось принять такое решение, потому что они допустили ошибку на пит-стопе Ландо, который был быстрее весь уикенд.
Отдавать позицию или нет, решал Оскар. Он сделал это, но после гонки даже не стал об этом говорить. Думаю, это правильное решение», — приводит слова Чедвик Sky Sports.
Напомним, команда допустила ошибку на пит-стопе Норриса, из-за чего он пропустил вперёд Оскара Пиастри. В итоге команда попросила Пиастри вернуть позицию. Австралиец подчинился приказу.
