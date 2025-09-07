Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Правильное решение». Гонщица-эксперт оценила командную тактику «Макларена»

«Правильное решение». Гонщица-эксперт оценила командную тактику «Макларена»
Комментарии

Трёхкратная чемпионка W Series британка Джейми Чедвик прокомментировала ситуацию вокруг командной тактики команды «Макларен» на Гран-при Италии.

Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
07 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:13:24.325
2
Ландо Норрис
McLaren
+19.207
3
Оскар Пиастри
McLaren
+21.351

«Думаю, с точки зрения команды, им пришлось принять такое решение, потому что они допустили ошибку на пит-стопе Ландо, который был быстрее весь уикенд.

Отдавать позицию или нет, решал Оскар. Он сделал это, но после гонки даже не стал об этом говорить. Думаю, это правильное решение», — приводит слова Чедвик Sky Sports.

Напомним, команда допустила ошибку на пит-стопе Норриса, из-за чего он пропустил вперёд Оскара Пиастри. В итоге команда попросила Пиастри вернуть позицию. Австралиец подчинился приказу.

Материалы по теме
«Макларен» накосячил — и заставил лидера сезона отдать позицию. Спорный финиш в гонке Ф-1
«Макларен» накосячил — и заставил лидера сезона отдать позицию. Спорный финиш в гонке Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android