«Правильное решение». Гонщица-эксперт оценила командную тактику «Макларена»

Трёхкратная чемпионка W Series британка Джейми Чедвик прокомментировала ситуацию вокруг командной тактики команды «Макларен» на Гран-при Италии.

«Думаю, с точки зрения команды, им пришлось принять такое решение, потому что они допустили ошибку на пит-стопе Ландо, который был быстрее весь уикенд.

Отдавать позицию или нет, решал Оскар. Он сделал это, но после гонки даже не стал об этом говорить. Думаю, это правильное решение», — приводит слова Чедвик Sky Sports.

Напомним, команда допустила ошибку на пит-стопе Норриса, из-за чего он пропустил вперёд Оскара Пиастри. В итоге команда попросила Пиастри вернуть позицию. Австралиец подчинился приказу.