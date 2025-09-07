Вольф — о «Макларене»: вы создали прецедент, который очень сложно «отменить»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о решении «Макларена» поменять пилотов местами после того, как Ландо Норрис из-за неудачного пит-стопа потерял позицию на трассе относительно Оскара Пиастри.

«Тут нет правильного и неправильного варианта, но мне любопытно, как всё это сработает дальше. Вы создали прецедент, который очень сложно «отменить». А что теперь будет, если команда допустит другую ошибку, не на пит-стопе? Вы тоже поменяете пилотов местами?

Думаю, мы получим ответ на то, какое решение было правильным, дальше в концовке сезона, когда всё разгорячится», — приводит слова Вольфа Motorsport.

На единственном пит-стопе «Макларена» долго обслуживали болид Ландо Норриса, из-за чего британец проиграл позицию на трассе напарнику по команде Оскару Пиастри. После этого командный мостик попросил австралийца, лидирующего в личном зачёте, пропустить Норриса обратно.