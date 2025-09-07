Ландо Норрис отреагировал на свист в свой адрес со стороны болельщиков

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал тот факт, что во время подиумной церемонии Гран-при Италии Формулы-1 его освистали некоторые болельщики.

«Свист? Не знаю, почему он был. Да, я их слышал, но я не знаю, что мне с этим можно сделать. Я слышал, что приветствия болельщиков были громче свиста, и это самое важное», — приводит слова Норриса GPBlog.

На единственном пит-стопе «Макларена» долго обслуживали болид Ландо Норриса, из-за чего британец проиграл позицию на трассе напарнику по команде Оскару Пиастри. После этого командный мостик попросил австралийца, лидирующего в личном зачёте, пропустить Норриса обратно.