Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ландо Норрис отреагировал на свист в свой адрес со стороны болельщиков

Ландо Норрис отреагировал на свист в свой адрес со стороны болельщиков
Комментарии

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал тот факт, что во время подиумной церемонии Гран-при Италии Формулы-1 его освистали некоторые болельщики.

«Свист? Не знаю, почему он был. Да, я их слышал, но я не знаю, что мне с этим можно сделать. Я слышал, что приветствия болельщиков были громче свиста, и это самое важное», — приводит слова Норриса GPBlog.

На единственном пит-стопе «Макларена» долго обслуживали болид Ландо Норриса, из-за чего британец проиграл позицию на трассе напарнику по команде Оскару Пиастри. После этого командный мостик попросил австралийца, лидирующего в личном зачёте, пропустить Норриса обратно.

Материалы по теме
Норрис: если бы я ехал позади и у Оскара случилось то же самое, я бы тоже отдал позицию
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android