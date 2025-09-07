Пиастри ответил, пожалеет ли он о пропуске Норриса, если потеряет отрыв в чемпионате

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри ответил на вопрос журналистов, начнёт ли он жалеть о согласии пропустить Ландо Норриса вперёд перед финишем Гран-при Италии, если его отрыв в личном зачёте сократится до двух-трёх очков.

«Я не буду об этом жалеть, нет. Думаю, сегодня было справедливое решение. Ландо был впереди всю гонку, и это не была его ошибка. Так что для меня всё в порядке. Кто бы ни выиграл чемпионат, он хочет сделать это благодаря собственным выступлениям и вещам, которые он может контролировать. А сегодня была не такая вещь», — приводит слова Пиастри Motorsport.

На единственном пит-стопе «Макларена» долго обслуживали болид Ландо Норриса, из-за чего британец проиграл позицию на трассе напарнику по команде Оскару Пиастри. После этого командный мостик попросил австралийца, лидирующего в личном зачёте, пропустить Норриса обратно.