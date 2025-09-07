Скидки
Алонсо не согласился, что сломал подвеску из-за сильной атаки бордюров

Испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал сход на Гран-при Италии Формулы-1, стоивший двукратному чемпиону мира финиша в очковой зоне. Алонсо заехал в боксы после поломки подвески, произошедшей на выходе из поворота «Варианте Аскари».

Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
07 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:13:24.325
2
Ландо Норрис
McLaren
+19.207
3
Оскар Пиастри
McLaren
+21.351

«Мы одинаково использовали бордюры весь уикенд, так что я думаю, что сход — это просто невезение. Это расстраивает, но я уже привык к такому, к сожалению. Мы были на седьмом месте, шли на шесть очков в чемпионате, но снова их потеряли. Я помню Монако — там я сошёл из-за проблемы с мотором, когда был шестым. Сегодня — проблема с подвеской и седьмое место.

Определённо, в этом году удача не с нами. А ведь гонку вели хорошо. Обошли Антонелли на старте, обошли Бортолето на пит-стопе, и всё шло хорошо», — приводит слова Алонсо RaceFans.

