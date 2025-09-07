Алонсо не согласился, что сломал подвеску из-за сильной атаки бордюров

Испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал сход на Гран-при Италии Формулы-1, стоивший двукратному чемпиону мира финиша в очковой зоне. Алонсо заехал в боксы после поломки подвески, произошедшей на выходе из поворота «Варианте Аскари».
«Мы одинаково использовали бордюры весь уикенд, так что я думаю, что сход — это просто невезение. Это расстраивает, но я уже привык к такому, к сожалению. Мы были на седьмом месте, шли на шесть очков в чемпионате, но снова их потеряли. Я помню Монако — там я сошёл из-за проблемы с мотором, когда был шестым. Сегодня — проблема с подвеской и седьмое место.
Определённо, в этом году удача не с нами. А ведь гонку вели хорошо. Обошли Антонелли на старте, обошли Бортолето на пит-стопе, и всё шло хорошо», — приводит слова Алонсо RaceFans.
- 7 сентября 2025
-
23:48
-
22:49
-
22:36
-
22:28
-
22:21
-
22:18
-
22:13
-
22:11
-
21:45
-
20:53
-
19:59
-
19:54
-
19:48
-
19:42
-
19:05
-
18:53
-
18:53
-
18:49
-
18:19
-
18:13
-
17:50
-
17:48
-
17:45
-
17:18
-
16:29
-
16:01
-
15:48
-
15:07
-
14:54
-
14:35
-
13:29
-
13:13
-
12:30
-
12:29
-
12:06