Вольф: Ферстаппен заставил всех выглядеть глупо

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался об итогах Гран-при Италии для своей команды.

«Сегодня один гонщик заставил всех остальных выглядеть глупо. Им действительно нужно спросить себя, что он делает по-другому. В целом мы были неконкурентоспособны в течение уикенда. Пятое и восьмое места — это совершенно неудовлетворительно. Не думаю, что с нашей нынешней формой у нас есть машина, на которой мы сможем стабильно попадать на подиум. Но Кими допустил слишком много ошибок.

Ему просто нужно провести хороший уикенд. Тогда он будет бороться на равных с Леклером и Расселлом. Но с Джорджем сегодня тоже было не всё гладко.

Думаю, он слишком сильно атаковал за Леклером, пытаясь удержаться за ним. И из-за этого он слишком повредил шины», — приводит слова Вольфа Motorsport.