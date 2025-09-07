Вольф: Антонелли нужно дать волю своему инстинкту убийцы
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о выступлении Андреа Кими Антонелли на домашнем для него Гран-при Италии.
Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
07 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:13:24.325
2
Ландо Норрис
McLaren
+19.207
3
Оскар Пиастри
McLaren
+21.351
«Для него всё началось сложно, и он оказался на гравии. Очень досадно, как и в случае с Зандвортом. Теперь ему нужно провести чистый уикенд в Баку. Там будет меньше давления, и он хорошо знает эту трассу. Ему нужно дать волю своему инстинкту убийцы.
Сейчас мы боремся с «Феррари» за второе место в Кубке конструкторов — по сути, за место «первого проигравшего». Но, с другой стороны, для нас также большая честь бороться с ними. В этом есть и свои плюсы», — приводит слова Тото Вольфа Motorsport.
