Вольф: Антонелли нужно дать волю своему инстинкту убийцы

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о выступлении Андреа Кими Антонелли на домашнем для него Гран-при Италии.

«Для него всё началось сложно, и он оказался на гравии. Очень досадно, как и в случае с Зандвортом. Теперь ему нужно провести чистый уикенд в Баку. Там будет меньше давления, и он хорошо знает эту трассу. Ему нужно дать волю своему инстинкту убийцы.

Сейчас мы боремся с «Феррари» за второе место в Кубке конструкторов — по сути, за место «первого проигравшего». Но, с другой стороны, для нас также большая честь бороться с ними. В этом есть и свои плюсы», — приводит слова Тото Вольфа Motorsport.