«Нельзя выталкивать соперников с трассы». Норрис — о борьбе с Ферстаппеном

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о борьбе на старте Гран-при Италии с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.
«Все четыре колеса моего болида оказались за пределами трассы, так что мне это не кажется правильным. Но я ждал чего-то такого. Я ждал жёсткую оборону на грани. Но при этом мне не кажется, что выталкивать соперников в гравий – это нормально. При этом Макс знал, что я с самого начала ехал рядом с ним, потому что лучше него стартовал.
Конечно, можно назвать это гонками и борьбой, но нельзя выталкивать соперников с трассы. Я поздно затормозил на входе в первый поворот, оказался чуть дальше. Я хорошо вошёл в поворот и отлично боролся на первом круге. Даже сейчас я считаю, что сделал всё, что мог. Я хорошо стартовал, дал нам отличную возможность, но сегодня мы просто оказались недостаточно быстры. Так бывает, это жизнь», — приводит слова Норриса Crash.
