Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Нельзя выталкивать соперников с трассы». Норрис — о борьбе с Ферстаппеном

«Нельзя выталкивать соперников с трассы». Норрис — о борьбе с Ферстаппеном
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о борьбе на старте Гран-при Италии с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
07 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:13:24.325
2
Ландо Норрис
McLaren
+19.207
3
Оскар Пиастри
McLaren
+21.351

«Все четыре колеса моего болида оказались за пределами трассы, так что мне это не кажется правильным. Но я ждал чего-то такого. Я ждал жёсткую оборону на грани. Но при этом мне не кажется, что выталкивать соперников в гравий – это нормально. При этом Макс знал, что я с самого начала ехал рядом с ним, потому что лучше него стартовал.

Конечно, можно назвать это гонками и борьбой, но нельзя выталкивать соперников с трассы. Я поздно затормозил на входе в первый поворот, оказался чуть дальше. Я хорошо вошёл в поворот и отлично боролся на первом круге. Даже сейчас я считаю, что сделал всё, что мог. Я хорошо стартовал, дал нам отличную возможность, но сегодня мы просто оказались недостаточно быстры. Так бывает, это жизнь», — приводит слова Норриса Crash.

Материалы по теме
«Макларен» накосячил — и заставил лидера сезона отдать позицию. Спорный финиш в гонке Ф-1
«Макларен» накосячил — и заставил лидера сезона отдать позицию. Спорный финиш в гонке Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android