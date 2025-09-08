Ферстаппен объяснил свои слова «никакого риска, полный вперёд» перед финишем ГП Италии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о своём радиосообщении в адрес гоночного инженера Джанпьеро Ламбьязе. Ферстаппен незадолго до финиша сказал: «Никакого риска, полный вперёд».

«Не знаю. Это была скорее шутка, потому что наш инженер, работающий в команде Redline в симуляторах, всегда говорит, что он иногда очень нервничает, а когда я участвую в гонке, он всегда говорит: «Да никакого риска, полный вперёд». Поэтому я так и сказал.

У меня всё было под контролем, машина вела себя хорошо, шины были в порядке. Конечно, капитанский мостик хотел быть уверенным, что я не рискую, но я так и делал», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.