Ферстаппен объяснил свои слова «никакого риска, полный вперёд» перед финишем ГП Италии
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о своём радиосообщении в адрес гоночного инженера Джанпьеро Ламбьязе. Ферстаппен незадолго до финиша сказал: «Никакого риска, полный вперёд».
Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
07 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:13:24.325
2
Ландо Норрис
McLaren
+19.207
3
Оскар Пиастри
McLaren
+21.351
«Не знаю. Это была скорее шутка, потому что наш инженер, работающий в команде Redline в симуляторах, всегда говорит, что он иногда очень нервничает, а когда я участвую в гонке, он всегда говорит: «Да никакого риска, полный вперёд». Поэтому я так и сказал.
У меня всё было под контролем, машина вела себя хорошо, шины были в порядке. Конечно, капитанский мостик хотел быть уверенным, что я не рискую, но я так и делал», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.
