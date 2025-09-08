Скидки
Ферстаппен объяснил свои слова «никакого риска, полный вперёд» перед финишем ГП Италии

Ферстаппен объяснил свои слова «никакого риска, полный вперёд» перед финишем ГП Италии
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о своём радиосообщении в адрес гоночного инженера Джанпьеро Ламбьязе. Ферстаппен незадолго до финиша сказал: «Никакого риска, полный вперёд».

Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
07 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:13:24.325
2
Ландо Норрис
McLaren
+19.207
3
Оскар Пиастри
McLaren
+21.351

«Не знаю. Это была скорее шутка, потому что наш инженер, работающий в команде Redline в симуляторах, всегда говорит, что он иногда очень нервничает, а когда я участвую в гонке, он всегда говорит: «Да никакого риска, полный вперёд». Поэтому я так и сказал.

У меня всё было под контролем, машина вела себя хорошо, шины были в порядке. Конечно, капитанский мостик хотел быть уверенным, что я не рискую, но я так и делал», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.

