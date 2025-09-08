Скидки
«Забавный вид спорта». Расселл — о победе Ферстаппена

«Забавный вид спорта». Расселл — о победе Ферстаппена
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о победе гонщика «Ред Булл», четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена в Гран-при Италии, где сам Расселл финишировал пятым.

Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
07 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:13:24.325
2
Ландо Норрис
McLaren
+19.207
3
Оскар Пиастри
McLaren
+21.351

«Забавный вид спорта. Мне трудно понять, как Ферстаппен мог финишировать в 40 секундах позади от лидера в Бахрейне, а затем уехать на 20 секунд здесь и в Имоле. Это впечатляющая история.

Я не знаю, что будет в следующих гонках. Я надеюсь, что нам удастся постоянно бороться за подиумы. «Феррари» прибавила после старта сезона. Это не так просто», — приводит слова Расселла Crash.

Напомним, компанию Ферстаппену на подиуме составили пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри.

