«Обидно». Кими Антонелли высказался после девятого места на Гран-при Италии

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал выступление в гонке Гран-при Италии, где он показал девятый результат.

«Гонка сложилась не так, как можно было рассчитывать. У меня был неудачный старт из-за слишком сильной пробуксовки. Потерял много позиций, и это, к сожалению, серьёзно ударило по моей гонке. Обидно, ведь мой темп на шинах «медиум», когда я оказался в чистом воздухе, был хорошим. На заключительном этапе я пытался защититься от Албона, но, к сожалению, заработал штраф. Это лишило меня ещё одной позиции на финише.

Но есть и положительные моменты, которые мы можем извлечь из уикенда. В квалификации я сделал шаг вперёд, а мои ощущения от машины были хорошими», — приводит слова Кими Антонелли пресс-служба «Мерседеса».

