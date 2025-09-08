«Обидно». Кими Антонелли высказался после девятого места на Гран-при Италии
Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал выступление в гонке Гран-при Италии, где он показал девятый результат.
Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
07 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:13:24.325
2
Ландо Норрис
McLaren
+19.207
3
Оскар Пиастри
McLaren
+21.351
«Гонка сложилась не так, как можно было рассчитывать. У меня был неудачный старт из-за слишком сильной пробуксовки. Потерял много позиций, и это, к сожалению, серьёзно ударило по моей гонке. Обидно, ведь мой темп на шинах «медиум», когда я оказался в чистом воздухе, был хорошим. На заключительном этапе я пытался защититься от Албона, но, к сожалению, заработал штраф. Это лишило меня ещё одной позиции на финише.
Но есть и положительные моменты, которые мы можем извлечь из уикенда. В квалификации я сделал шаг вперёд, а мои ощущения от машины были хорошими», — приводит слова Кими Антонелли пресс-служба «Мерседеса».
