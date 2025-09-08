Скидки
Авторитетный журналист IndyCar подтвердил интерес «Ред Булл» к Алексу Палоу

Авторитетный журналист IndyCar подтвердил интерес «Ред Булл» к Алексу Палоу
Авторитетный журналист IndyCar Кевин Ли поделился подробностями относительно недавних инсайдов в СМИ об интересе австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» к испанскому гонщику Алексу Палоу.

Как рассказал Ли в своём подкасте, «Ред Булл» действительно контактировал как с пилотом, так и с его командой. По словам Кевина, эту информацию ему подтвердили сразу четыре источника в паддоке IndyCar.

Примечательно, что Ли рассказал об этом ещё 26 августа, высказав при этом мнение, что переход не состоится. С тех пор владелец команды Алекса в IndyCar Чип Ганасси опроверг возможность перехода гонщика в «Ред Булл».

Главные новости дня:

