Алекс Албон прокомментировал прорыв на седьмое место на Гран-при Италии

Пилот «Уильямса» Алекс Албон прокомментировал седьмое место в Гран-при Италии Формулы-1, состоявшемся на минувших выходных в Монце.

«Невероятная стратегия отличный темп. Когда всё это складывается воедино, вы получаете удовольствие. Честно, гонка обещала быть тяжёлой на бумаге, но получилась комфортной, поскольку мы были первыми на «харде», машина ощущалась приятной в управлении и очень быстрой. Я бы даже сказал, что это одно из лучших воскресений за год с точки зрения баланса. На многих участках мы были так же быстры, как и ведущие команды, отличное возвращение после квалификации», — приводит слова Албона пресс-служба «Уильямса».