Марко оценил роль Мекиса в победе Ферстаппена на Гран-при Италии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко оценил роль нового руководителя команды Лорана Мекиса в победе Макса Ферстаппена на Гран-при Италии.

«Лоран привнёс новый подход к гонкам, и это, очевидно, приносит результат. Это невероятно. Макс на 20 секунд опередил «Макларен» и доминировал в гонке. Кроме того, у него быстрейший круг. Две гонки назад, в Венгрии, мы выглядели очень плохо. А теперь такое доминирование. Сейчас мы настроены действительно оптимистично», — приводит слова Марко RaceFans.

Мекис был назначен на пост руководителя «Ред Булл» 9 июля. Ранее команду возглавлял британский специалист Кристиан Хорнер.

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Азербайджана, состоится с 19 по 21 сентября.

