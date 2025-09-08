Марко оценил роль Мекиса в победе Ферстаппена на Гран-при Италии
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко оценил роль нового руководителя команды Лорана Мекиса в победе Макса Ферстаппена на Гран-при Италии.
Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
07 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:13:24.325
2
Ландо Норрис
McLaren
+19.207
3
Оскар Пиастри
McLaren
+21.351
«Лоран привнёс новый подход к гонкам, и это, очевидно, приносит результат. Это невероятно. Макс на 20 секунд опередил «Макларен» и доминировал в гонке. Кроме того, у него быстрейший круг. Две гонки назад, в Венгрии, мы выглядели очень плохо. А теперь такое доминирование. Сейчас мы настроены действительно оптимистично», — приводит слова Марко RaceFans.
Мекис был назначен на пост руководителя «Ред Булл» 9 июля. Ранее команду возглавлял британский специалист Кристиан Хорнер.
Следующий этап Формулы-1, Гран-при Азербайджана, состоится с 19 по 21 сентября.
