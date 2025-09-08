Цунода — о контакте с Лоусоном в Италии: какой смысл? Я боролся за очки, он нет

Пилот «Ред Булл» японец Юки Цунода прокомментировал контакт с новозеландцем Лиамом Лоусоном из «Рейсинг Булл» в гонке Гран-при Италии.

«Мне помешал Лоусон, и это было довольно серьёзно. Я получил повреждения, и они оказались достаточными для того, чтобы сильно меня замедлить. Очень разочаровывающе и совершенно необязательно.

Я отыгрывал секунду за круг, а он стартовал последним и даже не боролся за очки. Не знаю… Я могу это понять, если идёт борьба за очки. Да, мы конкуренты, даже учитывая то, что из родственных команд, но в то же время есть черта, которую нельзя переступать. Какой в этом смысл?» — приводит слова Цуноды издание Motorsport.