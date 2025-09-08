Седьмой этап RDS Open в Казани определил чемпиона в зачёте PRO и призёров сезона-2025

6 и 7 сентября в Казани на автодроме KazanRing Canyon прошёл финальный этап Открытого чемпионата РДС по дрифту (RDS Open).

В первый соревновательный день, 6 сентября, прошли квалификационные заезды. Победителем в зачёте NXT стал московский пилот Артур Зелёный из команды STAR PЁR STARS AIMOL, выполнивший судейское задание на 99 баллов из 100 возможных. В зачёте PRO победу оформил Анатолий Щербак (г. Москва), получивший за свой лучший проезд 99,5 балла.

7 сентября на KazanRing Canyon состоялись парные заезды. Победителем седьмого этапа RDS Open в зачёте PRO впервые в карьере стал пилот команды STAR PЁR STARS AIMOL Дмитрий Добровольский (г. Москва), в Казани выступавший на новом для себя автомобиле Nissan Silvia S15. В топ-32 Добровольский прошёл по bye run (обязательный одиночный проезд без соперника), в топ-16 его соперником стал представитель команды Full Throttle Александр Семиколенов (г. Москва). Оба пилота были убедительны для судей как в позиции лидера, так и преследователя, поэтому первый заезд завершился ОМТ (перезаездом). После второго хита коллегия рефери вынесла решение в пользу Добровольского. В топ-8 Добровольского ждала дуэль с петербургским пилотом Игорем Озолиным («Tamashi Культура Заноса»), из которой он вышел победителем. В следующем этапе ему предстояло встретиться с ещё одним пилотом команды «Tamashi Культура Заноса» Александром Мезенцевым (г. Санкт-Петербург). По итогам хита Дмитрий прошёл в финал, где боролся за первое место с пилотом из Новосибирска Сергеем Алачевым и также одержал победу, получив тем самым заветное золото по итогам этапа.

Второе место в зачёте PRO занял Сергей Алачев. Бронзу впервые в карьере завоевал Мезенцев, который в заезде за третье место встретился с опытным московским пилотом Михаилом Давидянцем.

Фёдор Воробьёв Фото: RDS Open

Неожиданностью стало то, что лидеры турнирной таблицы Анатолий Щербак и Фёдор Воробьёв (г. Москва) завершили своё участие в соревнованиях ещё на этапе топ-16, уступив пилоту команды Full Throttle Константину Колганову (г. Москва) и Ваге Акопяну (г. Краснодар). Так как оба претендента на титул выбыли практически единовременно, чемпионом RDS Open PRO в сезоне-2025 стал Щербак, который по сумме очков опередил своих ближайших соперников — Воробьёва и Сергея Корнеева (г. Екатеринбург).

Анатолий Щербак Фото: RDS Open

В зачёте NХT победителем седьмого этапа RDS Open стал казанский пилот Тарас Шатов. В финальном хите он опередил спортсмена команды STAR PЁR STARS AIMOL Зелёного (г. Москва), которому досталось серебро. На стадии топ-8 Шатов обошёл Александра Цапелика (г. Казань), а затем в топ-4 — пилота команды «Tamashi Культура Заноса 2» Антона Мифсуда (г. Санкт-Петербург), демонстрируя уверенные, яркие заезды на домашней трассе. Антон Мифсуд, в свою очередь, впервые в сезоне поднялся на подиум, заработав бронзу соревнований и оставив вне призового подиума Дениса Бочкарёва, спортсмена команды «Tamashi Культура Заноса» из Санкт-Петербурга.

Напомним, чемпионом RDS Open NXT в сезоне-2025 досрочно стал пилот команды STAR PЁR STARS AIMOL Тимофей Добровольский (г. Москва), который благодаря своим высоким результатам стал недосягаем для соперников по количеству баллов ещё на шестом этапе чемпионата. Вице-чемпионом по итогам сезона стал Артур Зелёный, а бронза досталась петербургскому пилоту Владимиру Афанасьеву («Tamashi Культура Заноса»), для которого сезон-2025 был дебютным.

В командном зачёте победителями седьмого этапа RDS Open стала команда STAR PЁR STARS AIMOL, второе место заняла команда «Tamashi Культура Заноса», а замкнула тройку лидеров «Tamashi Культура Заноса 2».

RDS Open 2025. 7-й этап. KazanRing Canyon. Личный зачёт.

Топ-3, зачёт PRO:

1. Дмитрий Добровольский (г. Москва, STAR PЁR STARS AIMOL) — 262 балла.

2. Сергей Алачев (г. Новосибирск) — 190 баллов.

3. Александр Мезенцев (г. Санкт-Петербург, «Tamashi Культура Заноса») — 158 баллов.

Победитель и призеры зачёта PRO Фото: RDS Open

Топ-3, зачёт NXT:

1. Тарас Шатов (г. Казань) — 269 баллов.

2. Артур Зелёный (г. Москва, STAR PЁR STARS AIMOL) — 202 балла.

3. Антон Мифсуд (г. Санкт-Петербург, «Tamashi Культура Заноса 2») — 162 балла.

RDS Open 2025. 7-й этап. KazanRing Canyon. Командный зачёт.

1. STAR PЁR STARS AIMOL — 505 баллов.

2. «Tamashi Культура Заноса» — 316 баллов.

3. «Tamashi Культура Заноса 2» — 297 баллов.

В ходе сезона турнирная таблица чемпионата RDS Open несколько раз претерпевала изменения. Однако финальный этап окончательно укрепил позиции одних пилотов и дал мотивацию к улучшению показателей и достижению новых целей — для других.

RDS Open 2025. Личный зачёт по итогам сезона:

Топ-3, зачёт PRO:

1. Анатолий Щербак (г. Москва) — 997 баллов.

2. Фёдор Воробьёв (г. Москва) — 860 баллов.

3. Сергей Корнеев (г. Екатеринбург) — 773 балла.

Топ-3, зачёт NXT:

1. Тимофей Добровольский (г. Москва, STAR PЁR STARS AIMOL) — 1401 балл.

2. Артур Зелёный (г. Москва, STAR PЁR STARS AIMOL) — 1243 балла.

3. Владимир Афанасьев (г. Санкт-Петербург, «Tamashi Культура Заноса») — 865 баллов.

Победитель и призёры зачёта NXT Фото: RDS Open

RDS Open 2025. Командный зачёт по итогам сезона. Предварительные результаты:

1. STAR PЁR STARS AIMOL — 3253 балла.

2. Tamashi Культура Заноса — 1927 баллов.

3. Tamashi Культура Заноса 2 — 1733 балла.

Командный зачёт Фото: RDS Open

Отметим, что 27 и 28 сентября в Москве на автодроме Moscow Raceway пройдёт седьмой, финальный этап Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP). А 4 и 5 октября в Ростове-на-Дону на территории спорткомплекса «Ростов Арена» соберутся любители дрифта со всей страны, чтобы увидеть беспрецедентную борьбу сильнейших пилотов двух серий — RDS GP и RDS Open — в рамках Кубка России «Суперфинала РДС». Купить билеты на мероприятия и следить за новостями Российской Дрифт Серии можно на сайте.

