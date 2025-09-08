В 2025 году «Уильямс» набрал больше очков, чем суммарно за шесть сезонов до этого

Команда Формулы-1 «Уильямс» установила примечательное достижение на минувшем Гран-при Италии.
На этапе в Монце британский коллектив достиг отметки в 86 очков в Кубке конструкторов, что на одно очко больше, чем суммарный результат за последние шесть сезонов, и закрепился на пятом месте.
Кубок конструкторов:
1. «Макларен» — 617 очков.
2. «Феррари» — 280.
3. «Мерседес» — 260.
4. «Ред Булл» — 239.
5. «Уильямс» — 86.
6. «Астон Мартин» — 62.
7. «Рейсинг Буллз» — 61.
8. «Кик-Заубер» — 55.
9. «Хаас» — 44.
10. «Альпин» — 20.
Ранее Алекс Албон прокомментировал прорыв на седьмое место на Гран-при Италии.
