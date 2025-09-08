В 2025 году «Уильямс» набрал больше очков, чем суммарно за шесть сезонов до этого

Команда Формулы-1 «Уильямс» установила примечательное достижение на минувшем Гран-при Италии.

На этапе в Монце британский коллектив достиг отметки в 86 очков в Кубке конструкторов, что на одно очко больше, чем суммарный результат за последние шесть сезонов, и закрепился на пятом месте.

Кубок конструкторов:

1. «Макларен» — 617 очков.

2. «Феррари» — 280.

3. «Мерседес» — 260.

4. «Ред Булл» — 239.

5. «Уильямс» — 86.

6. «Астон Мартин» — 62.

7. «Рейсинг Буллз» — 61.

8. «Кик-Заубер» — 55.

9. «Хаас» — 44.

10. «Альпин» — 20.

