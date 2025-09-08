Мужчина, превысивший скорость на стилизованной под болид Ф-1 машине, задержан в Чехии

Полиция Чехии задержала 51-летнего мужчину, который, находясь за рулём автомобиля, стилизованного под болид Формулы-1 «Феррари», превысил скорость на автомагистрали D4. Об этом информирует RaceFans со ссылкой на пресс-службу полиции.

Отмечается, что задержанный отказался от комментариев, когда его попросили объяснить ситуацию. Полиция проводит административное разбирательство. Предполагается, что водитель и ранее нарушал правила. Сообщается, что задержанному может грозить штраф и лишение водительских прав.

