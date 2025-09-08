Скидки
Оруджев высказался о решении «Макларена» приказать Пиастри вернуть позицию Норрису

,
Комментарии

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал решение «Макларена» приказать австралийцу Оскару Пиастри вернуть позицию британцу Ландо Норрису в гонке Гран-при Италии.

«Здесь спорная ситуация. Любое из их решений подверглось бы критике. Я, пожалуй, поддержу то, что они сделали. «Макларену» пока что удаётся сохранить хорошее отношение внутри команды, а не попросив обмена позициями, они бы ситуацию ухудшили», — написал Оруджев в колонке «Чемпионата».

Ранее Пиастри ответил, пожалеет ли он о пропуске Норриса, если потеряет отрыв в чемпионате.

Пиастри ответил, пожалеет ли он о пропуске Норриса, если потеряет отрыв в чемпионате
