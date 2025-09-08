Оруджев ответил, проявил ли Пиастри слабость, когда отдал второе место напарнику

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев дал комментарий относительно просьбы «Макларена» к Оскару Пиастри вернуть второе место Ландо Норрису в концовке Гран-при Италии Формулы-1.

Напомним, на единственном пит-стопе «Макларена» долго обслуживали болид Ландо Норриса, из-за чего британец проиграл позицию на трассе напарнику по команде Оскару Пиастри. После этого командный мостик попросил австралийца, лидирующего в личном зачёте, пропустить Норриса обратно, что он и сделал.

«Я здесь слабости не увидел. Думаю, не будь он уверен, что потеря этих очков не повлияет на борьбу за чемпионство, он бы так не сделал. А тут наоборот — пожалуйста, я и третьим приеду и всё равно заберу титул. Я тут увидел только очень уверенного в себе гонщика», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

