Оруджев ответил, проявил ли Пиастри слабость, когда отдал второе место напарнику

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев дал комментарий относительно просьбы «Макларена» к Оскару Пиастри вернуть второе место Ландо Норрису в концовке Гран-при Италии Формулы-1.

Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
07 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:13:24.325
2
Ландо Норрис
McLaren
+19.207
3
Оскар Пиастри
McLaren
+21.351

Напомним, на единственном пит-стопе «Макларена» долго обслуживали болид Ландо Норриса, из-за чего британец проиграл позицию на трассе напарнику по команде Оскару Пиастри. После этого командный мостик попросил австралийца, лидирующего в личном зачёте, пропустить Норриса обратно, что он и сделал.

«Я здесь слабости не увидел. Думаю, не будь он уверен, что потеря этих очков не повлияет на борьбу за чемпионство, он бы так не сделал. А тут наоборот — пожалуйста, я и третьим приеду и всё равно заберу титул. Я тут увидел только очень уверенного в себе гонщика», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

