«Не впечатлило». Тото Вольф высказался о выступлении Антонелли на Гран-при Италии

Глава «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал выступление итальянца Андреа Кими Антонелли на минувшем Гран-при Италии.

«На этих выходных ничего не впечатлило. Этого не было. Нельзя заезжать на гравий и надеяться оказаться в желаемом месте. В целом гонка вышла невпечатляющей. Хотя это никак не влияет на мою поддержку и уверенность в его будущем. Потому что я верю, что он будет очень, очень хорош. Но сегодняшний день не был впечатляющим.

Нельзя жёстко атаковать в повороте, если вы уже делали это раньше и это закончило вашу сессию. Нельзя атаковать пилота, которого не должно быть у вас на пути, как Гасли, у него уже была такая ситуация с Леклером», — приводит слова Вольфа издание Pitpass.