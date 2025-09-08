Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Не впечатлило». Тото Вольф высказался о выступлении Антонелли на Гран-при Италии

«Не впечатлило». Тото Вольф высказался о выступлении Антонелли на Гран-при Италии
Комментарии

Глава «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал выступление итальянца Андреа Кими Антонелли на минувшем Гран-при Италии.

«На этих выходных ничего не впечатлило. Этого не было. Нельзя заезжать на гравий и надеяться оказаться в желаемом месте. В целом гонка вышла невпечатляющей. Хотя это никак не влияет на мою поддержку и уверенность в его будущем. Потому что я верю, что он будет очень, очень хорош. Но сегодняшний день не был впечатляющим.

Нельзя жёстко атаковать в повороте, если вы уже делали это раньше и это закончило вашу сессию. Нельзя атаковать пилота, которого не должно быть у вас на пути, как Гасли, у него уже была такая ситуация с Леклером», — приводит слова Вольфа издание Pitpass.

Материалы по теме
Вольф: с Антонелли пока мы чаще рвали на себе волосы, чем восхищались
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android