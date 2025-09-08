В Porsche представили самый мощный серийный вариант 911-й модели

В преддверии выставки IAA Mobility, которая откроется в Мюнхене 9 сентября, компания Porsche представила самый серийный мощный вариант 911-й модели — Porsche 911 Turbo S поколения 992.2.

Porsche 911 Turbo S (992.2) Фото: Porsche

Автомобиль оснащён таким же гибридным двигателем с оппозитным 3,6-литровым 6-цилиндровым ДВС в основе, что и модель Carrera GTS, однако силовая установка получила вторую электрическую турбину, а её мощность достигла 523 кВт (711 л. с.). Для сравнения, 911 Turbo S поколения 992.1 обладала мощностью в 478 кВт (650 л. с.).

Porsche 911 Turbo S (992.2) Фото: Porsche

До 100 км/ч новинка разгоняется за 2,5 секунды, что на 0,2 секунды быстрее, чем Turbo S предыдущего поколения. Кроме того, новая Turbo S на 0,5 секунды быстрее достигает отметки в 200 км/ч, однако её максимальная скорость ниже, чем у предшественницы, — 322 км/ч вместо 330.

Porsche 911 Turbo S (992.2) Фото: Porsche

Также в Porsche рассказали о том, что осенью 2024 года эта модель проехала круг по «Северной петле» «Нюрбургринга» за 7:03.92, что на 14 секунд быстрее предыдущей версии. «Ты не чувствуешь увеличения веса. Наоборот, автомобиль стал более манёвренным, обладает более высоким сцеплением и едет существенно быстрее во всех релевантных секциях трассы», — отметил пилотировавший автомобиль Йорг Бергмайстер.

Интерьер Porsche 911 Turbo S (992.2) Фото: Porsche

Помимо этого, в Porsche отмечают, что за счёт активной аэродинамики коэффициент сопротивления воздуху у новой 911 Turbo S снизился на 10% Так, автомобиль оснащён подвижными жалюзи передней решётки, активным передним диффузором и выдвижным передним сплиттером.