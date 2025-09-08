Скидки
Егор Оруджев назвал три причины победы «Ред Булл» и дал прогноз на следующие Гран-при

Егор Оруджев назвал три причины победы «Ред Булл» и дал прогноз на следующие Гран-при
Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев поделился мнением о победе пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, а также дал прогноз на следующие гоночные этапы.

«Они привезли много обновлений, что сыграло свою роль. Хотя, на мой взгляд, скорее специфика Монцы просто делает всех ближе. «Макларен» не очень силён на прямых, а тут трасса с минимальным прижимом. Лидеры растянули отрезок на «медиуме», и те, кто внимательно смотрел, видели, что перед своим пит-стопом Макс начал терять. А значит, даже здесь «Макларен» лучше работал с резиной. В Монце длинные прямые, во время которых резина успевает остыть, и нет секций поворотов — это сильно помогает с проблемой перегрева резины. Так что я считаю, что на следующих Гран-при всё вернётся на свои места и «Макларен» снова будет сильно в отрыве», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Проявил ли Пиастри слабость и как бы на его месте поступил Ферстаппен? Разбор ГП Италии
Проявил ли Пиастри слабость и как бы на его месте поступил Ферстаппен? Разбор ГП Италии

