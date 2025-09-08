Цунода — о Гран-при Италии: Хэмилтон выдавил меня. Я подниму этот вопрос

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода поделился мнением о борьбе с гонщиком «Феррари» Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Италии.

«Было очевидно, что он выдавил меня. Вероятно, он даже не смог вписаться в первый поворот. Так что я доволен собой. Я рад, что смог избежать столкновения. На самом деле это был хороший момент. Я бы отметил свои действия. Он даже не вписался в поворот, а нырнул прямо в меня. Я намерен поднять этот вопрос. Непростая ситуация.

Думаю, в квалификации я выступаю всё лучше и лучше. Так что есть поводы для оптимизма», — приводит слова Цуноды Motorsport.

На Гран-при Италии Цунода показал 13-й результат. Хэмилтон был шестым.

Цунода тестирует чемпионский «Ред Булл» в Сильверстоуне: