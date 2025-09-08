Оруджев назвал ошибкой решение «Феррари» не просить Хэмилтона о слипстриме для Леклера

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал решение «Феррари» не просить семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона о слипстриме для напарника Шарля Леклера в гонке Гран-при Италии.

«Безусловно, нет. Хэмилтон не рассчитывал на победу, а так мог бы сильно помочь Леклеру», — написал Оруджев в колонке «Чемпионата».

Напомним, Леклер занял четвёртое место в гонке Гран-при Италии, Хэмилтон финишировал шестым. Победителем стал четырёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен.

