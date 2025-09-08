Скидки
«Манипуляция». Култхард вынес вердикт по приказу «Макларена» к Пиастри пропустить Норриса

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне аналитик Дэвид Култхард поделился мнением о просьбе «Макларена» к Оскару Пиастри вернуть второе место Ландо Норрису в концовке Гран-при Италии.

Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
07 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:13:24.325
2
Ландо Норрис
McLaren
+19.207
3
Оскар Пиастри
McLaren
+21.351

Напомним, на единственном пит-стопе «Макларена» долго обслуживали болид Норриса, из-за чего британец проиграл позицию на трассе напарнику по команде Пиастри. После этого командный мостик попросил австралийца, лидирующего в личном зачёте, пропустить Ландо обратно, что он и сделал.

«Очевидно, в «Макларене» посчитали, что Ландо оказался в невыгодном положении из-за команды, а не из-за того, что Оскар что-то сделал на трассе. Тогда они попросили их обменяться позициями. С одной стороны, я понимаю это, поскольку они разыгрывают данную карту с прошлого года. Они сосредоточены на победе в Кубке конструкторов.

Я просто чувствую, что это какая-то манипуляция. Неприятно, но в рамках правил. Но послушайте, в этом году «Макларен» собирается выиграть Кубок конструкторов и одержать победу в зачёте пилотов», — приводит слова Култхарда F1oversteer со ссылкой на Channel 4.

Ландо Норрис врезался в стену в Барселоне:

