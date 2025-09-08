Лэнс Стролл коротко отреагировал на 18-е место в гонке Гран-при Италии

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл прокомментировал выступление в гонке Гран-при Италии. Напомним, канадец финишировал на последнем 18-м месте.

Отвечая на пресс-конференции на комментарий о том, что стратегия проехать практически 50 кругов на одном комплекте шин не оправдала себя, Стролл ответил «да». Когда же его попросили высказаться о гонке, он промолчал, а после, отвечая на вопрос, что он мог бы вынести из выступления в Монце, сказал «не много».

Ранее Стролл отреагировал на слухи о просьбах к владельцу «Астон Мартин» и отцу Лоуренсу Строллу завершить карьеру.

