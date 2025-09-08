Скидки
Макс Ферстаппен ответил, согласился бы отдать позицию в гонке, как это сделал Пиастри

Макс Ферстаппен ответил, согласился бы отдать позицию в гонке, как это сделал Пиастри
27-летний четырёхкратный чемпион Формулы-1, а также пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен ответил, согласился бы он обменяться позициями в ходе гонки со своим напарником, как это сделали гонщики «Макларена» на прошедшем ранее Гран-при Италии.

Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
07 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:13:24.325
2
Ландо Норрис
McLaren
+19.207
3
Оскар Пиастри
McLaren
+21.351

«Я бы не стал этого делать», — приводит слова Ферстаппена портал Sportskeeda.

Напомним, на единственном пит-стопе «Макларена» долго обслуживали болид Норриса, из-за чего британец проиграл позицию на трассе напарнику по команде Пиастри. После этого командный мостик попросил австралийца, лидирующего в личном зачёте, пропустить Ландо обратно, что он и сделал. В результате Норрис финишировал вторым, а Пиастри — третьим.

