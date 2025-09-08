В «Ред Булл» рассказали, что были настроены скептически к изменениям в болиде Ферстаппена
Технический директор команды «Ред Булл» Пьер Ваше отреагировал на победу 27-летнего четырёхкратного чемпиона Ф-1, а также пилота «быков» нидерландца Макса Ферстаппена в гонке Гран-при Италии, которая состоялась на автодроме «Монца» в воскресенье, 7 сентября.
Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
07 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:13:24.325
2
Ландо Норрис
McLaren
+19.207
3
Оскар Пиастри
McLaren
+21.351
«Эта победа стала огромным стимулом для нашей команды. Она очень важна для нас, и мы должны сохранить эту динамику до конца сезона. Прежде всего, у нас есть фантастический гонщик, а команда отлично поработала над настройками болида. Кроме того, изменения в настройках в машине показали себя хорошо, хотя поначалу я был настроен по отношению к ним скептически», — приводит слова Ваше портал GPblog.
