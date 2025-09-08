Обозреватель Motorsport выразил опасения за карьеру Цуноды в случае провала в «Ред Булл»

Обозреватель немецкого издания Motorsport Кристиан Ниммерфоль считает, что японскому пилоту «Ред Булл» Юке Цуноде пришло время, чтобы начать по-настоящему проявлять себя в австрийской команде.

«Если он не сможет проявить достаточно самоотверженности, чтобы остаться в «Ред Булл», его карьера может закончиться быстрее, чем ему хотелось бы… Что очень обидно, на самом деле. Потому что и как гонщик, и как человек он — идеальный актив для Формулы-1», — приводит слова Ниммерфоля Motorsport.

Напомним, в воскресенье, 7 сентября, японец занял лишь 13-е место на Гран-при Италии в Монце, отстав от одержавшего победу своего напарника по команде Макса Ферстаппена на 1:20.701.

Цунода выступает за «Ред Булл» с апреля 2025 года.