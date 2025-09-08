Скидки
Тото Вольф рассказал, когда в Формуле-1 могут появиться двигатели V8

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал о перспективах использования в «Формуле-1» силовых установок V8. По мнению немца, ждать данных двигателей в чемпионате не стоит раньше сезона-2031.

«У нас у всех общая цель — прийти к лучшему регламенту из возможных, который обеспечивал бы зрелищность и привлекал болельщиков. И в итоге V8 стал оптимальным компромиссом: атмосферный, высокооборотистый, с системой рекуперации энергии, которая до сих пор является фактором, определяющим преимущество в эффективности. И всё это хорошо сочетается с «зелёным» топливом.

Большинство производителей заявили: «Мы не хотим тратиться на две параллельные программы — ведь это означало бы, что нужно изобретать новый мотор через два года. Нам это не нужно».

Теперь вопрос в диалоге с Мохаммедом бен Сулайемом (президент ФИА. — Прим. «Чемпионата») и Стефано Доменикали (руководитель Формулы-1. — Прим. «Чемпионата»). Каково их мнение? После этого надо собрать всех производителей, всех мотористов и спросить: «Что мы будем делать?»

Но общие интересы есть, я бы сказал. Проходят очень конструктивные диалоги. Очень сбалансированные и рациональные», — приводит слова Вольфа Autosport.

Напомним, в начале сентября Международная федерация автоспорта (ФИА) отказалась от планов внедрить в Формуле-1 двигатели V8 в 2029-2030 годах.

