В Ф-1 отреагировали на финал US Open — 2025 между теннисистами Алькарасом и Синнером

Официальный аккаунт Формулы-1 в социальной сети Х опубликовал пост о финале Открытого чемпионата США — 2025, в котором сыграли испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер.

«Ещё одно невероятное проявление твёрдости духа, решительности и исключительного мастерства двух великих людей современности. Янник, наш посол и большой поклонник Формулы-1, выложился полностью на протяжении двух недель в Нью-Йорке. Мы невероятно гордимся им. Также поздравляем Карлоса, большого болельщика Формулы-1, с его победой в Нью-Йорке», — сказано в публикации.

Напомним, Алькарас обыграл Синнера. Их встреча завершилась со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. По итогам турнира испанский теннисист вернулся на первую строчку мирового рейтинга, с которой сместил Синнера. Титул Открытого чемпионата США стал для 22-летнего испанца 23-м в его профессиональной карьере.